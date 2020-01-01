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Ежедневно с 10:00 до 22:00

Автоподбор с полными гарантиями вплоть до выкупа.

  1. Гарантии на подобранный автомобиль.
  2. Торг без комиссий в Вашу пользу.
  3. Услуга окупается в 99% случаев с торга.
  4. Выкуп автомобиля по покупной стоимости.
  5. Макс. срок подбора авто 14 дней.
Гарантии на автоподбор под «Ключ»
  1. Мы выкупим автомобиль назад по указанной в договоре цене, если на протяжении гарантийного срока, вскроются юридические нюансы, которые не позволят владеть автомобилем в полной мере.
  2. Мы отремонтируем за свой счёт узлы и агрегаты, которые вышли из строя на момент гарантийного срока.
  3. Мы отремонтируем за свой счёт, узлы и агрегаты, если при предпродажной диагностике, наш эксперт не обнаружил поломку и не указал его в диагностическом листе.
Хочу автомобиль с такими гарантиями

Отзывы об автоподборе

За 4 года работы, у нас скопилось огромное количество отзывов, которые мы не можем перенести их все в одну галерею. Мы знаем что, отзывы об автоподборе, дают Вам понимание о нашей работе, которую мы делаем на совесть, и именно по этому даём, пожалуй самые лучшие гарантии на рынке, вплоть до выкупа автомобиля, и ремонта основных узлов и агрегатов за свой счёт, если мы проглядели этот дефект при подборе автомобиля. Для нас важно подобрать, автомобиль так, чтобы Вы ни когда не воспользовались нашими гарантиями.
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭКСПЕРТА

Какую марку автомобиля Вы предпочитаете?!

Выберите марку автомобиля, узнайте все подробности об автоподборе.
Нас смотрят более 177 000 чел.
Мы уже 4 года ведем свой канал на YouTube, где рассказываем и показываем всё о нашей работе. Присоединяйтесь...
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Мы подбираем только качественные автомобили, и ни когда не пойдём на сделку с совестью.
Узнайте о лучших гарантиях на рынке автоподбора.
Мы вернем Вам деньги не только за услуги, но и выкупим автомобиль назад.
Ежедневно с 10:00 до 22:00
Как мы работаем?
Наша услуга в 99% случае окупается полностью или частично, а Вы получаете хороший автомобиль с гарантиями.
Всё начинается с заявки!
Оставьте заявку на автоподбор под "Ключ".
Наш эксперт уточнит все детали для поиска
Вы будете общаться именно с экспертом, а не оператором колл-центра. Наш эксперт ответит на все Ваши вопросы!
Заполняем анкету, подписываем договор, начинаем поиск автомобиля!
Мы подбираем автомобиль максимум за 14 дней. В среднем ограничиваемся 7-ю днями.
Вы приезжаете только на осмотр автомобиля, который собираетесь приобретать!
Мы все сделаем за Вас! Вам лишь останется подтвердить факт намерения покупки автомобиля, который мы подобрали.
Осматриваем при Вас автомобиль повторно!
Выдаём диагностический лист, по тех.состоянию, и юр. базам. Готовим автомобиль к сделке.
Совершаем сделку, доводим дело до конца.
Вы становитесь счастливым обладателем автомобиля, с гарантией, в установленный Вами бюджет.
Узнайте условия подбора автомобиля.
Проконсультируйтесь с экспертом. Мы ответим на все Ваши вопросы.
Ежедневно с 10:00 до 22:00
Мы уверенны в своей работе.
Давая такие гарантии мы уверенны, что выполним свою работу, не только в кратчайшие сроки, но и с максимальной выгодой и пользой для Вас.
Ежедневно с 10:00 до 22:00
Выберите марку и модель, мы рассмотрим Вашу заявку.
Данная заявка ни к чему Вас не обязывает.
Имя
Телефон
Выберите интересующую Вас марку
Марка автомобиля
Модель автомобиля
Год выпуска от...
Выберите год выпуска от...
Бюджет в рублях
Выберите тип кузова
Тип кузова
Выберите тип КПП
Тип КПП
Объем двигателя
Выберите тип двигателя
Тип двигателя
Выберите тип привода
Тип привода
Напишите интересующие Вас цвета
Салон
Салон цвет\отделка
Укажите пробег
Напишите интересующую комплектацию
Максимальное количество владельцев
Выберите кол. владельцев ( До...)
Желаемые сроки подбора
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Мы не передаём персональные данные третьим лицам.
Дополнительные услуги
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Какой транспорт мы еще подбираем?

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Ежедневно с 10:00 до 22:00
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Ежедневно с 10:00 до 22:00
Страхование авто. Быстро. Без выезда из дома.
Мы поможем Вам застраховать автомобиль и получить диагностическую карту, быстро, без покупки дополнительных продуктов страхования.
Ежедневно с 10:00 до 22:00

Наш автоподбор в цифрах

Ежедневно мы проверяем 10-ки автомобилей, делая наших клиентов счастливыми.
4 года
Успешной работы
9500
Автомобилей было проверенно нами.
1650
Довольных клиентов, которые стали обладателями новых автомобилей
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Задайте свой вопрос эксперту.
Оставляя заявку, Вам перезвонит эксперт а не человек из колл-центра, и ответит на все ваши вопросы.
Ежедневно с 10:00 до 22:00

Вопрос - Ответ, об автоподборе.

Клиент:
Сколько по времени длиться автоподбор? Какие гарантии Вы даёте?
DSS Group автоподбор:
Автоподбор длится от 2х до 14 дней, в зависимости от марки, модели и состояния рынка на сегодняшний момент. Гарантии на подобранный автомобиль следующие: ремонт основных узлов и агрегатов, либо полный выкуп автомобиля по купленной Вами стоимости.
Клиент:
Комиссию с торга берете? И автомобиль Вы мне будете искать по вверху рынка?
DSS Group автоподбор:
Нет комиссию с торга мы не берем, более того стараемся чтобы наши услуги, окупились с него. В 99% случаев наша услуга окупается полностью или частично с сторга. Нет мы ищем по всему рынку, начиная с низа, и плавно поднимаемся вверх. Но, в любом случае не раздуваем бюджет, и работаем строго в рамках указанной Вами суммы.
Клиент:
Как происходит процедура автоподбора? Я сразу должен за него платить? Вы заключаете договор?
DSS Group автоподбор:
Конечно мы заключаем с Вами договор, где прописываем заданные параметра для поиска, свои обязательства и гарантии. За автоподбор Вы платите по договору, по факту 50% когда заключаем договор, вторые 50% перед покупкой одобренного нами и вами автомобиля.
Клиент:
Беретесь ли Вы за подбор, бюджетных автомобилей, и действую ли на них все Ваши гарантии.
DSS Group автоподбор:
Да, мы подбираем бюджетные автомобили, и гарантии на них распространяются, однако в каждой ситуации индивидуальный подход, все будет зависеть от Ваших пожеланий и возможности рынка. Ведь каждый понимает, что бюджетные автомобили, как правило имеют историю, и пробеги.

Выберите свой город и закажите автоподбор.

Мы осуществляем деятельность во Всех городах которые есть в карусели.
Автомобильные новости.
Мы держим руку на пульсе автомобильного Мира.
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Ежедневно с 10:00 до 22:00. Мы не передаём данные третьим лицам и не разглашаем конфедециальную информацию.
Контакты и филиалы
8-800-201-93-64
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info@dss-g.ru
Россия, Санкт-Петербург, Рыбацкий проспект дом 27
Филиал в г. Москва
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